Maricá x Vasco: veja informações, onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

Com duas vitórias consecutivas, o Vasco da Gama alcançou a terceira posição na tabela da Taça Guanabara, fase classificatória do Estadual, e embalou no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, o Cruzmaltino irá enfrentar o líder Maricá, em São Januário, a partir das 19h (de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada.

Onde assistir: O jogo entre Vasco e Portuguesa terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view).

Invicta e com três vitórias e dois empates, o Maricá é a sensação das primeiras rodadas da competição, com 11 pontos e 73% de aproveitamento, no topo da tabela de classificação. O time do técnico Reinaldo, inclusive, já enfrentou os grandes Botafogo e Fluminense, com uma vitória e um empate, respectivamente.

A recuperação vascaína na tabela se deu a partir da quarta rodada com a estreia do time principal de do técnico Fábio Carille. Com sua força máxima, o Cruzmaltino venceu o Madureira, goleou a Portuguesa e chegou aos nove pontos. O Volta Redonda, com a mesma pontuação, aparece na segunda colocação e supera o Vasco com uma vitória a mais.

Uma vitória sobre o líder levará o Vasco ao topo da tabela, mesmo que por alguns instantes. Isso porque o Voltaço recebe a Portuguesa também nesta quarta-feira, às 20h30, e assumirá a liderança se vencer. Do contrário, o Vasco será o novo líder da competição.

Vale ressaltar que esta é a primeira participação do Maricá na primeira divisão do Campeonato Carioca. Além disso, Vasco e Maricá nunca se enfrentaram em jogos oficiais.

FICHA TÉCNICA



MARICÁ X VASCO

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025



Hora: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima



Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Wallace Muller Barros Santos



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

MARICÁ: Dida, Magno, Mizael Monteiro, Felipe Carvalho, João Victor, Ramon, Vinicius Matheus, Gutemberg, Walber, Denilson e Sérgio Mendonça



Técnico: Reinaldo.

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho e Philippe Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti



Técnico: Fábio Carille.