Marcelo Teixeira anuncia retorno de Neymar ao Santos: "Vem ser feliz de novo"

O sonho do torcedor se tornou realidade: Neymar está de volta ao Santos! O presidente do clube Marcelo Teixeira anunciou o retorno do atacante nesta quarta-feira. Ele chega em definitivo, por seis meses, após rescindir com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Teixeira publicou em seu perfil no Instagram um vídeo anunciando a volta de Neymar. No vídeo, ele conta o início da trajetória do jogador pelo Peixe e disse que a torcida o espera de braços abertos.

"Lembro como se fosse hoje quando o nosso eterno capitão Zito, junatmente com o Alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome, um nome tão diferente quanto seu talento, e que talento", disse Teixeira.

"Que prazer ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo. Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos, mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos: 'Eu vou, mas eu volto'. Tenho certeza que essa frase te acompanhou durante todo esse tempo", continuou.

"Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de voltar para sua casa, para seu povo, para o nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney, menino da Vila. Vem ser feliz de nov0 com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos", completou.

O jogador de 32 anos tinha vínculo com o time árabe até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o astro brasileiro não vinha agradando, especialmente por conta das lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa.

Atualmente, Neymar já está apto para entrar em campo. Contudo, o técnico Jorge Jesus entende que ele não está no mesmo ritmo que os companheiros e, por isso, só o usaria na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes.

Em meio a este cenário, o atacante foi seduzido pelo Santos a voltar para casa. Com uma boa relação com o pai de Neymar, Marcelo Teixeira apresentou um projeto esportivo ao jogador, além de um vídeo, feito com inteligência artificial, de Pelé convocando o craque a retornar.

O carinho que Neymar vai receber no Brasil pesou bastante, assim como a proximidade da Copa do Mundo. O camisa 10 da Seleção Brasileira tem o sonho de conquistar o torneio pelo país e quer chegar bem no Mundial dos Estados Unidos, em 2026.

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

Em 2023, foi embora para o Barcelona. Na Catalunha, fez história ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez, formando o famoso trio "MSN". Foi campeão da Liga dos Campeões em 2015, novamente balançando as redes na grande decisão, além de duas vezes campeão espanhol. Foram 105 gols marcados em 186 partidas pelo clube catalão.

Neymar foi para o Paris Saint-Germain em agosto de 2017. Ao todo, disputou 173 partidas, marcando 118 gols e dando 70 assistências. Já em agosto de 2023, foi anunciado pelo Al-Hilal. Na Arábia Saudita, sofreu com lesões e disputou apenas sete partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

De volta ao Santos, Neymar disputará o Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil.