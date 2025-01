Lucas Justen destaca aprendizado no Fluminense e projeta futuro no Guarani

O lateral-direito Lucas Justen, de 21 anos, foi apresentado oficialmente pelo Guarani e concedeu sua primeira entrevista coletiva. Emprestado pelo Fluminense até o fim da temporada, o jovem falou sobre sua trajetória no futebol, os aprendizados no clube carioca, e as expectativas para o ano com a camisa do clube.

Natural de Petrópolis, Lucas contou como iniciou sua caminhada no futebol, passando pela base do Fluminense. "Eu fui para o Fluminense com 13 anos e fiquei lá até o ano passado, com 21 anos. Foi onde cresci como jogador e pessoa, e tive a oportunidade de viver momentos marcantes, como estar com o grupo que conquistou a Libertadores em 2023", afirmou o lateral.

Embora não tenha entrado em campo durante a campanha vitoriosa na competição continental, Justen esteve inscrito e acompanhou de perto a conquista inédita do Tricolor das Laranjeiras. "Mesmo sem jogar, me senti parte disso. O clube trabalhou muito para alcançar esse título, e estar lá foi uma experiência incrível."

Outro momento marcante na carreira de Justen foi sua participação em treinamentos com a seleção principal na Granja Comary. "Foi uma sensação única treinar com jogadores como Vinícius Júnior e Bruno Guimarães. Eles me trataram superbem, como se eu fosse igual a eles, e isso me marcou muito. Foi uma experiência que levarei para toda a vida", revelou.

O empréstimo para o Guarani é visto por Lucas como uma grande oportunidade para mostrar seu potencial. "Encaro isso como um passo importante na minha carreira. O Guarani é um time grande, com história, e estou muito motivado a contribuir para que possamos alcançar grandes coisas nesta temporada."

Sobre o desempenho do time e sua adaptação, o lateral destacou o esforço coletivo. "Estamos nos ajustando, porque é um grupo novo, mas já estamos trabalhando muito, tanto taticamente quanto fisicamente. Acredito que temos feito bons jogos e, com o tempo, vamos crescer ainda mais."

Lucas também comentou sobre o próximo confronto do Guarani, contra o Mirassol, que está invicto no Paulistão. "Vai ser um jogo muito difícil, eles já têm nove pontos no campeonato e vêm muito fortes. Mas nosso grupo tem personalidade e vamos encarar de igual para igual. Estamos focados e confiantes em fazer uma grande partida", disse.

Em sua chegada, Lucas elogiou a estrutura e o acolhimento no Guarani. "Desde o primeiro dia fui muito bem recebido. Estou muito feliz aqui e quero ajudar o Guarani a conquistar os seus objetivos."

No Fluminense, Justen disputou cinco partidas como profissional em 2024 e teve destaque no Brasileirão de Aspirantes, marcando um gol na campanha do sub-23. Agora, busca maior sequência e protagonismo no cenário nacional.

Com o Guarani, o lateral espera consolidar sua carreira e retribuir a confiança do clube. "É uma temporada de grandes desafios, mas também de muito aprendizado. Quero dar o meu melhor e, junto com meus companheiros, construir um ano de sucesso para o Guarani", concluiu.