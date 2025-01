Jogo do Palmeiras hoje (28) no Paulistão: horário e onde assistir ao vivo

Palmeiras e Bragantino se enfrentam hoje (28), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

A narração será de Milton Leite e comentários de Mauro Cézar Pereira e Danilo Lavieri. O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025.

O Palmeiras caiu para a segunda colocação do Grupo D, com sete pontos. Já o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado do Grupo B, com três pontos.

O Alviverde sofreu a primeira derrota do ano na rodada anterior. A equipe de Abel Ferreira até saiu vencendo, mas levou a virada do Novorizontino por 2 a 1, na Arena Barueri.

Já o Red Bull Bragantino não vive um bom momento e perdeu três das quatro primeiras partidas. Na rodada anterior, o Massa Bruta visitou e foi superado pelo Água Santa por 3 a 0.

Palmeiras x Red Bull Bragantino -- Paulistão 2025