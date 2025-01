Flamengo se movimenta por anúncio de Danilo após exames nesta quarta-feira

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está muito próximo de anunciar o zagueiro Danilo como novo reforço. O jogador chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira e finaliza os trâmites na quarta para se tornar atleta do clube rubro-negro.

O que aconteceu

Danilo chega ao Rio por volta das 20h. Ele deve passar pela parte interna do aeroporto porque chegará em voo particular. O jogador se despediu da Juventus na segunda-feira.

O jogador fará a bateria de exames médicos durante a manhã e após o almoço. Depois disso, deve assinar o contrato com o Flamengo.

O clube espera anunciá-lo logo depois da assinatura. A tendência é que Danilo seja apesentado oficialmente na quinta ou sexta-feira.

Na quinta, Danilo pode ter a primeira experiência vendo o Flamengo jogar. A equipe entra em campo às 21h30 no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Para tê-lo já na Supercopa do Brasil no próximo domingo, o clube teria que correr contra o tempo para que o nome do jogador saísse no BID. Danilo terá poucos dias de treino ao lado dos novos companheiros.

O contrato de Danilo com o Flamengo será de dois anos. Ele chega, a princípio, para ser zagueiro no clube, apesar de seguir sendo convocado como lateral-direito na seleção brasileira.