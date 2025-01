Flamengo insiste em Jorginho, faz contas e libera grupo por alívio na folha

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo já reforçou as duas posições prioritárias para esse início de temporada com Danilo e Juninho, mas segue no mercado. O volante Jorginho continua na pauta, e o clube faz as contas para definir quais serão os últimos nomes nessa janela de transferências mais discreta, mas vista como fundamental.

O que aconteceu

As conversas entre Fla e Jorginho seguem acontecendo. A situação do jogador para a liberação do Arsenal avançou nos últimos dias, e o rubro-negro trata com cautela a negociação sobre o salário para tentar resolver a chegada do novo reforço.

Há uma diferença entre o que o Flamengo quer pagar e o que Jorginho pretende receber. É em cima desses valores que clube e jogador trabalham para, enfim, avançar caso haja consenso. Com Erick Pulgar no elenco pelo menos até o final do ano, não há pressa.

Outro nome na pauta do Flamengo é o zagueiro Vitão. Ele quer jogar no clube, mas o Internacional faz jogo duro e não aceitou a oferta do rubro-negro. O foco principal no mercado continua sendo a zaga.

Caso Vitão não chegue, a solução deve ser na base. O Flamengo tem jovens já dentro do clube que contam com a aprovação de Filipe Luís, casos de Carbone e João Victor.

Segundo ouviu o UOL, o Fla não deve ter condições de fechar com Jorginho e Vitão nesta janela. O clube não quer fazer loucuras financeiras e não teria dinheiro para contratar ambos.

Uma estratégia para ter os nomes de peso, como Danilo e Jorginho, é reduzir a folha salarial. As saídas de Gabigol, David Luiz e Fabrício Bruno já ajudaram nesse sentido, e o clube continua liberando atletas que estão fora dos planos. O zagueiro Pablo é outro com vencimentos altos e que está em busca de uma equipe. Essa redução de gastos inclui também a base, já que o clube liberou diversos atletas por ver o departamento inchado.

Ainda pode haver uma venda, a de Lorran. O Flamengo ainda não respondeu a última proposta do CSKA de 8 milhões de euros (R$ 50,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos. Ele segue treinando com o time principal, mas não está nos planos do treinador neste momento. O estafe do atleta entende que o clube quer mais vendê-lo do que o jovem quer ir embora.

O Flamengo tem dois reforços até aqui e quatro saídas. Carlinhos irá por empréstimo ao Vitória, Gabigol e Fabrício Bruno foram para o Cruzeiro, e David Luiz acertou com o Fortaleza.