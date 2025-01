Ex-árbitro inglês assume homossexualidade e se desculpa por atos que provocaram sua demissão

O ex-árbitro da Premier League David Coote, demitido pela PGMOL (Professional Game Match Official Limited), órgão de arbitragem do futebol inglês após uma série de polêmicas, admitiu ser homossexual.

Em entrevista ao "The Sun", o ex-juiz de 42 anos afirmou que nunca revelou a sua sexualidade por medo de represálias. Alvo de vários escândalos, como a veiculação de um vídeo onde estaria inalando um pó branco, ele também ganhou o noticiário por ter xingado o Liverpool e o técnico Jürgen Klopp (em outro vídeo vazado).

Por esses atos, Coote pediu desculpas diante do seu comportamento, que acabou provocando a sua demissão. "Quero me desculpar com todos que ofendi com minhas ações... dá para ver pelo vídeo que eu não estava sóbrio", afirmou à publicação nesta segunda-feira.

Com mais de 100 jogos da primeira divisão do futebol inglês no currículo, Coote afirmou que o temor de se assumir como homossexual o levou a entrar no mundo das drogas.

"Sou homossexual e tenho dificuldades em sentir-me orgulhoso de ser eu mesmo há muito tempo. Já recebi abusos profundamente desagradáveis durante a minha carreira. Escondi as minhas emoções e a minha sexualidade enquanto árbitro", declarou.

Na entrevista à publicação inglesa, ele comentou ainda sobre o vídeo em que aparece inalando o pó branco. "Não me reconheço no vídeo da cocaína, não concordo com o que disse, mas era eu", afirmou o ex-juiz que admitiu seu problema com as drogas.

Por fim, o ex-árbitro deixou uma mensagem a todos que passam pela mesma situação: "Para todos que passam pelo que eu passei, diria para procurar ajuda", comentou.