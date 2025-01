Escalação do São Paulo: elenco encerra preparação para enfrentar a Portuguesa

A escalação do São Paulo para enfrentar a Portuguesa, nesta quarta-feira, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, deverá ter novidades. Nesta terça, o técnico Luis Zubeldía encerrou, no CT da Barra Funda, a preparação do elenco para o próximo compromisso da temporada e deverá apostar em uma formação alternativa.

Após dois jogos consecutivos com o time titular, Zubeldía descansará as estrelas do elenco, dando oportunidade aos atletas considerados reservas contra a Portuguesa. Alguns garotos que se sagraram campeões da Copinha, no último fim de semana, foram relacionados para completar a delegação, casos de Lucas Ferreira e Matheus Alves.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar a Lusa tem Rafael; Ferraresi, Ruan, Sabino e Moreira; Santiago Longo, Bobadilla e Rodriguinho; Erick, Ferreira e André Silva.

Após a convincente vitória por 3 a 1 no clássico contra o Corinthians, no último domingo, o São Paulo chega para o duelo com a Portuguesa embalado. É verdade que Zubeldía não contará com o mesmo time das últimas duas partidas, entretanto, poderá colocar a força do seu elenco à prova nesta quarta-feira.

Com a curta pré-temporada, o elenco são-paulino segue se preparando em meio ao Campeonato Paulista. Por isso, Zubeldía não abre mão de rodar o elenco para que todos sigam adquirindo ritmo de jogo e se recondicionando fisicamente.

O São Paulo é o líder do Grupo C do Campeonato Paulista, com sete pontos, e tem um jogo a menos que os outros integrantes da chave, já que não entrou em campo na primeira rodada, contra a Inter de Limeira, devido à pré-temporada nos EUA.