Dinamarca x Brasil pelo Mundial de handebol nasculino: veja horário e onde assistir

Após se classificar para as quartas de final pela primeira vez no Mundial de handebol, o Brasil irá enfrentar a Dinamarca nesta quarta-feira. Com o torneio acontecendo em Oslo, na Noruega, a Seleção Brasileira entra em quadra às 13h30 (de Brasília).

Enfrentando a atual tricampeã mundial (2019, 2021 e 2023) e duas vezes campeã olímpica (2016 e 2024), a Dinamarca faz, até o momento, uma campanha perfeita: vencendo os três jogos tanto da primeira fase quanto da segunda.

Com o Egito, que irá enfrentar a França, essa é a quarta vez na história da competição que duas seleções não europeias se classificam para as quartas de final. A primeira vez foi em 1999, com Cuba e o Egito avançando.

Mundial de Handebol Masculino

Ficha técnica:

Momento do torneio: Quartas de final

Quartas de final Data: 29 de janeiro

29 de janeiro Horário: 13h30

13h30 Local: Unity Arena, Noruega

Unity Arena, Noruega Transmissão: SporTV 2 e CazéTV (YouTube)

Campanha do Brasil

Com a classificação inédita para as quartas de final do mundial, o Brasil vem confiante para enfrentar a Dinamarca. Superando o 9º lugar do mundial de 2019, está é a terceira vez nesta edição que os brasileiros estão enfrentando as potências do handebol: após superar a Noruega na estreia e a Suécia e Espanha na segunda fase.

Os brasileiros ainda têm uma "arma secreta" e decisiva nessa competição: o goleiro Rangel. O atleta de 28 anos é o segundo melhor da competição, com 40,1% de eficiência nas defesas. Apenas atrás do goleiro dinamarquês, Rangel soma 67 defesas em 6 partidas.

Já do outro lado, a Dinamarca é uma das grandes potências no esporte. Além dos 100% de aproveitamento em 6 partidas, os dinamarqueses têm Mathias Gidsel, artilheiro da competição com 49 gols, a melhor defesa do campeonato e uma sequência de 36 jogos de invencibilidade no mundial de handebol.

Caso o Brasil avance, terá pela frente o vencedor do confronto entre Portugal e Alemanha, que acontece também nesta quarta-feira, às 16h30.