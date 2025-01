Decisivo contra o Corinthians, Oscar soma bons números em início pelo São Paulo

O início de Oscar pelo São Paulo é animador. Apesar de ter disputado apenas dois jogos em seu retorno ao Tricolor, o meia já mostrou que pode fazer a diferença, e prova disso são os bons números que somou.

O jogador de 33 anos reestreou na vitória sobre o Guarani por 1 a 0, na última quinta-feira, mas foi realmente decisivo no clássico contra o Corinthians. Oscar deu assistência para o primeiro gol de Lucas e fez o segundo tento da equipe, que venceu o Majestoso por 3 a 1.

?? Assistência do Luciano e golaço do Oscar! ??#FimDeSemanaMajestoso#VamosSãoPaulo ?? ? JP Drone + Gutierre Filmes pic.twitter.com/5wfdlamEbf ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 27, 2025

Além disso, o meia também acumula bons números em outros quesitos. De acordo com o Sofascore, Oscar já deu cinco passes decisivos e recuperou oito bolas. Ele ainda soma 86% de acerto no passe, 83% no passe longo e 60% no drible.

O gol contra o Corinthians foi o primeiro de Oscar com a camisa do São Paulo. O meia já havia estreado pelo Tricolor em sua primeira passagem, mais precisamente em 2008. Com o tento, ele se tornou o atleta são-paulino com o maior intervalo de tempo entre o primeiro gol e a estreia (5996 dias).

O São Paulo de Oscar volta a campo nesta quarta-feira, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).