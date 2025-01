Decacampeão nas duplas, Cássio Motta será homenageado no Rio Open 2025

O Rio Open apresentado pela Claro, maior torneio da América do Sul, mantém a tradição de prestar tributo a grandes nomes do tênis brasileiro na sua 11ª edição, entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. O homenageado deste ano será Cássio Motta, jogador que marcou uma geração.

Atuando profissionalmente de 1978 a 1994, Motta teve resultados de grande expressão nas duplas, com dez títulos, e chegou à quarta posição do ranking mundial, em 1983. Foi vice-campeão de duplas mistas em Roland Garros, com Claudia Monteiro, em 1982. Em simples, Motta foi 48º do mundo em 1986. Ao lado de Carlos Kirmayr, formou a única dupla 100% brasileira no Finals de duplas. Foi em 1983, quando eram a quinta parceria no ranking de duplas.

Além de Kirmayr, jogou com outros nomes de destaque, como Luiz Mattar e Marcos Hocevar. Nas duplas masculinas, alcançou a semifinal de Roland Garros em 1982, com o britânico John Feaver, e 1992, ao lado do argentino Pablo Albano. Também foi às quartas no US Open de 1984 com o americano Mike Bauer.

Na Copa Davis, Motta teve um papel fundamental. É um dos jogadores que mais atuaram pelo país, com 27 convocações. Jogou 29 partidas de simples, com 13 vitórias, e 20 nas duplas, com 15 triunfos. Ao lado de Fernando Roese, derrotou a lenda Boris Becker e Eric Jelen em 1992 pela competição entre seleções.

Como curiosidade, até então, Motta era o brasileiro mais jovem a entrar no top 100 da ATP, aos 19 anos, cinco meses e oito dias (em 1979). A marca foi superada esta semana por João Fonseca.