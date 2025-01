Cuello desembaraca em Minas Gerais para assinar com o Atlético-MG

Na noite desta segunda-feira, o atacante Tomás Cuello desembarcou no Aeroporto de Confins, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Atlético-MG. O jogador será o quinto reforço do Alvinegro mineiro.

"Feliz de estar aqui. Demorou um pouquinho, estava um pouquinho ansioso. Não via a hora de estar aqui. Agora quero ficar pronto, à disposição do treinador e conhecer os novos companheiros", disse o jogador.

O argentino estava no Athlético-PR, e chega ao Galo em definitivo após uma transferência por pouco mais de R$ 30 milhões. No início da negociação, se cogitou envolver no acordo o empréstimo de Igor Rabello e Brahian Palácios ao Rubro-Negro, o que acabou não acontecendo.

Cuello trabalhou com Cuca no ano passado, quando comandou o time paranaense em 23 partidas. O atacante reencontrou o técnico, agora, com as cores do Galo.

"Nos falamos hoje. Ele (Cuca) disse que serei muito bem-vindo. Amanhã já devo fazer os exames e depois de amanhã estarei com o grupo, conhecendo os companheiros. Estou muito ansioso", relatou.

Em 2024, o argentino disputou 61 partidas pelo Athlético-PR, marcando cinco gols e acumulando 13 assistências.

O atleta é o quinto reforço do clube para a temporada, se juntando a Natanael, Patrick, Gabriel Menino e Júnior Santos.