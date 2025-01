Botafogo x Fluminense: veja informações, onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

O Campeonato Carioca terá seu primeiro clássico sendo disputado nesta quarta-feira. Botafogo e Fluminense duelam às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Estadual.

Onde assistir: O jogo terá transmissão do Sportv (TV por assinatura) e Premiere (Pay-Per-View).

Amanhã tem Glorioso em campo para o primeiro clássico da temporada pelo Campeonato Carioca! ?? #VamosBOTAFOGO ? Os ingressos seguem à venda em https://t.co/VmMNMgRyIo pic.twitter.com/8MPhy6cTWi ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 28, 2025

As duas equipes precisam da vitória para não se complicarem na tabela. Ambas estão com seis pontos, fora da zona de classificação para as semifinais.

Os donos da casa vão a campo pela primeira vez com seu elenco principal. No entanto, a equipe segue sendo comandada por Carlos Leiria, já que o clube ainda não confirmou o substituto de Artur Jorge.

O Botafogo perdeu dois titulares em relação ao time que conquistou a Libertadores e o Brasileiro. O meia Almada e o atacante Luiz Henrique deixaram o clube.

Já o Fluminense utilizou seus principais jogadores nas últimas duas rodadas. Só que o empate sem gols com o Madureira no fim de semana ligou o sinal de alerta.

O técnico Mano Menezes vai escalar sua força máxima para o clássico.

AMANHÃ TEM CLÁSSICO NO NILTON SANTOS! Os setores oeste e sul são destinados à nossa torcida! Compre agora >> https://t.co/JUSiO6LpMz pic.twitter.com/DennRPtg8L ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 28, 2025

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X FLUMINENSE

Local: estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29 de janeiro de 2025, quarta-feira



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto



VAR: Philip Georg Bennett

BOTAFOGO: John; Vitinho, Lucas Halter, Bastos, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Jeffinho, Savarino, Matheus Martins; Igor Jesus



Técnico: Carlos Leiria

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Nonato, Bernal e Canobbio; Kauã Elias e Germán Cano



Técnico: Mano Menezes