Bayern contrata goleiro promissor na Alemanha para suceder Manuel Neuer

O Bayern de Munique está de olho na renovação de sua equipe. E o sinal dessa linha de ação foi a contratação do goleiro Jonas Urbig, do Colônia, considerado um jogador bastante promissor e que provavelmente deve herdar a posição de Manuel Neuer, de 38 anos. O anúncio da transferência aconteceu na noite desta segunda-feira.

O clube comemorou o desfecho da negociação por considerar o reforço imprescindível para manter o nível de qualidade da equipe alemã. "Estamos muito felizes por termos conseguido concluir outra transferência com vistas ao futuro", disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund.

Freund disse que Urbig é "muito ambicioso e tem um potencial enorme", chamando-o de "um goleiro moderno que se encaixa muito bem no estilo de jogo do Bayern em termos da maneira como ele interpreta a função".

Em entrevista ao site do Bayern, ele disse estar feliz com o novo capítulo que se abre em sua carreira. "Estou orgulhoso de estar aqui agora e ansioso para conhecer meu novo time o mais rápido possível. Meu objetivo é crescer profissionalmente todos os dias e manter meu desenvolvimento em nosso grupo de goleiros em torno de Manuel Neuer", disse Urbig.

A revista "Kicker" relatou que o Bayern estava pagando até 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 62 milhões), incluindo bônus para o Colônia, por Urbig. Ele deve competir com Sven Ulreich, de 36 anos, e o goleiro israelense lesionado Daniel Peretz pela posição de número 2, atrás de Neuer.

Urbig, que competirá com Noah Atubolu, do Freiburg, para ser o goleiro da Alemanha no Campeonato Europeu Sub-21 em junho, começou esta temporada na segunda divisão pelo Colônia, mas perdeu sua vaga para Marvin Schwäbe após os primeiros 10 jogos da liga da temporada.

Na semana passada, a diretoria do Bayern deu outro passo no sentido de renovar a equipe. O clube acertou a vinda do meia de 19 anos Tom Bischof junto ao Hoffenheim. Ele assinou vínculo por quatro temporadas e fica até junho de 2029.