Athletico-PR lança campanha contra o racismo após caso com o zagueiro Léo

O Athletico-PR vai entrar em campo nesta terça-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Cianorte, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense, na Ligga Arena, com um uniforme preto e uma mensagem antirracista.

"Nesta terça-feira, jogaremos de preto. Pelo Léo. Por todos que sofrem e já sofreram. Por uma sociedade antirracista", escreveu o Athletico-PR nas redes sociais.

A ação faz parte da campanha "Ame o Athletico e odeie o racismo", lançada pelo clube nesta segunda-feira, depois do zagueiro Léo ser alvo de ofensas racistas durante a partida contra o Coritiba, no último sábado.

Expulso de campo após uma dividida com Lucas Ronier, o zagueiro foi ofendido por um torcedor do Coxa. O vídeo do momento viralizou na internet. A partida acabou empatada em 0 a 0.

O clube também divulgou um vídeo especial com a participação de Léo, contratado pelo Athletico-PR para a temporada de 2025.

Além da cor preta e detalhes em dourado, a camisa, lançada em 2024, ainda terá a frase "Não ao racismo" estampada. Os torcedores também podem fazer parte da ação e personalizar sua camisa sem custos nas lojas oficiais do Athletico-PR.

O Furacão é apenas o 6° colocado do Campeonato Parananense, com oito pontos, três atrás do líder Operário-PR.