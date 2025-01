Athletico-PR empata com Cianorte e completa quarto jogo de jejum no Paranaense

Nesta terça-feira, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR recebeu o Cianorte na Ligga Arena e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Lucas Di Yorio, enquanto Lucas Belezi anotou para os visitantes.

Com o resultado, o Furacão emendou o quarto jogo seguido sem vencer na competição (três empates e um derrota). Assim, o time desperdiçou a chance de grudar no líder Operário e seguiu em sexto lugar, agora com nove pontos. A equipe comandada por Maurício Barbieri ainda pode perder posições ao longo da rodada. Do outro lado, o Cianorte alcançou dez pontos, em terceiro.

O Athletico-PR retorna aos gramados neste domingo, contra o Andraus, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense. A bola rola às 16h (de Brasília), na Ligga Arena. No mesmo dia e pela mesma rodada da competição, o Cianorte recebe o Coritiba no Estadio Municipal Olímpico Albino Turbay. Desta vez o jogo acontece às 18h30.

Os gols

O placar foi aberto pelo Cianorte, aos 17 minutos do primeiro tempo. Luiz Fernando recebeu o lançamento, entrou na área e finalizou. Posteriormente, Belezi, do Athletico-PR, desviou a bola para o próprio gol.

Até que o empate dos mandantes aconteceu na etapa final, aos três minutos. Zapelli enfiou para Di Yorio bater firme, de canhota.