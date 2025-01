Artur herda a camisa 7 do Botafogo e destaca: "Vim para somar"

Nesta terça-feira, o atacante Artur foi apresentado como novo reforço do Botafogo, em coletiva de imprensa no Estádio Nilton Santos. O jogador foi contratado para suprir as saídas de Luiz Henrique e Júnior Santos. Ao ser questionado sobre isso, Artur comentou que suas características se assemelham aos dois atletas.

"Sempre os acompanhei, principalmente no ano passado. Tenho características um pouco parecidas, do um contra um, de finalização. Sempre busco fazer gols e dar assistências. Então, eu vim para somar e agregar esse grande time que é o Botafogo", disse.

Artur, o novo Camisa 7?? do Fogão! Coletiva ao vivo na Botafogo TV: https://t.co/R0JRRZT00T pic.twitter.com/u2EIugm5dn ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 28, 2025

Artur, que vai vestir a histórica camisa 7 do Glorioso, parece pronto para retomar o bom futebol, já que procurou se preparar até durante as férias.

"Nas minhas férias em dezembro, eu não parei, trabalhei bastante. Me vejo preparado fisicamente. Estou contando com o time e o time está contando comigo, estou me sentindo preparado", comentou.

Na última temporada, com a camisa do Zenit, o atleta disputou 19 partidas, com quatro gols e cinco assistências. Ele admitiu que seu desempenho no clube russo foi abaixo do esperado.

"Minha ida ao Zenit foi uma escolha que fiz com minha família. Queria sentir a experiência de jogar no exterior e foi incrível. Não joguei muito lá, e faz parte, não me adaptei 100%. A Rússia tem um frio muito extremo", pontuou.

Revelado pelo Palmeiras, Artur teve grande destaque durante sua passagem pelo Red Bull Bragantino. Por lá, entrou em campo 170 vezes e marcou 38 gols, além de 32 assistências.