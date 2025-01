Arantes: É mais fácil Neymar jogar na MLS depois do Santos do que na Europa

Comprometido até junho com o Santos, Neymar terá mais espaço na MLS, dos EUA, do que no futebol europeu no segundo semestre, afirmou o colunista Thiago Arantes, direto de Barcelona, no De Primeira.

O tamanho do Neymar hoje é para seguir uma carreira num mercado alternativo. Talvez ir para os EUA jogar com Messi e para ele ser um jogador que movimenta o futebol nos EUA, por exemplo, seria um caminho muito mais viável e é o que se comenta aqui.

Thiago Arantes

O colunista explicou que Neymar tentou "um flerte" com o Barcelona nos dias que antecederam o distrato com o Al-Hilal, mas o clube catalão não demonstrou interesse.

Esse bonde do Neymar no Barcelona passou. Não é o momento, inclusive porque o clube vive uma crise econômica muito grande.

É difícil a gente encontrar um jogador de 33 anos, com histórico do Neymar, sendo líder em uma equipe de Premiere League, La Liga, não é fácil.

Tem o Lewandowski, no Barcelona, mas que quase não se lesionou; tem o Salah, no Liverpool, que é mais ou menos da mesma idade mas também é outro perfil de jogador; e tem o De Bruyne, que já lidera menos no Manchester City porque já começa a se lesionar muito.

Thiago Arantes

Quanto Neymar vai ganhar no Santos? PVC detalha plano feito para o jogador

Neymar deverá ganhar em torno de R$ 1 milhão fixo mais até 90% dos seus direitos de imagem no retorno ao Santos, explicou em primeira mão o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Segundo PVC, o plano do Peixe é reproduzir o sucesso de marketing da primeira passagem de Neymar (veja os números abaixo).

Como é que foi de 2010 a 2013? O Neymar tinha um salário de R$ 300 mil e ele batia R$ 3,3 milhões por mês. Como isso acontecia? Ele tinha 90% dos direitos de imagem para ele, e o Santos tinha 10%.

Então, o Santos recuperava os R$ 300 mil no final dessa conta, porque ele tinha 10%. Ou seja, por dois anos e meio, o Neymar jogou no Santos de graça!

O que é que se diz hoje? Hoje o mundo digital está muito mais avançado do que em 2012, então você pode fazer uma série de contratos: o Sócio-Rei já explodiu, você pode ter um plano de sócio específico para o Neymar, ações específicas com contratos de televisão, inclusive com mais de uma emissora. Você pode ter acordos específicos.

Paulo Vinícius Coelho

Com isso, o Santos projeta que Neymar possa ganhar até seis vezes mais do que seu salário fixo. Então, PVC fez um cálculo com base nas estimativas do clube alvinegro.

O que se entende é que há um potencial no mundo digital muito maior para fazer mais do que aqueles R$ 3,3 milhões que se fazia em 2013. Você garante R$ 1 milhão e explode isso para quatro, cinco, seis milhões.

O plano é reproduzir o que Santos fez de 2010 a 2013, ano que o Neymar ganhou no Brasil mais do que o Cristiano Ronaldo, com a explosão do mundo digital.

Paulo Vinícius Coelho

Quanto Neymar pode receber em volta ao Santos

Projeção: R$ 6 milhões por mês

R$ 6 milhões por mês Salário-base: 18% do total arrecadado

18% do total arrecadado Garantia do Santos: R$ 1 milhão

R$ 1 milhão Direitos de imagem: 80 a 90%

Como era entre 2010 e 2013?

Salário-base: R$ 300 mil por mês

R$ 300 mil por mês Direitos de imagem: 90%

90% Salário total: R$ 3,3 milhões por mês

R$ 3,3 milhões por mês Pico de recebimento: R$ 43 milhões (2012)

PVC: Santos tem pressa no projeto Neymar

PVC detalhou que o Peixe tem pressa na implementação do projeto Neymar.

O jogador vai assinar contrato com o Santos até junho e cogita um retorno ao futebol europeu no meio do ano caso consiga retomar o bom nível e o interesse do mercado.

O Santos tem pressa de efetivar o projeto Neymar porque o projeto pode trazer dinheiro e isso pode significar alguma possibilidade numa eventual concorrência em junho.

Paulo Vinícius Coelho

Assista ao vídeo:

Neymar chega ao Santos de olho na seleção em março; os bastidores da volta

Anunciado pelo presidente do Santos, Neymar vai chegar na Vila Belmiro com fome de bola e de olho na convocação da seleção brasileira em março, contou o colunista André Hernan no De Primeira.

Pelo que eu converso com as pessoas que estão no dia a dia do Neymar, ele vai chegar à vera e querendo muito porque tem a convocação de março — o Neymar já quer estar nessa convocação março.

O projeto dele é visando à seleção e à volta em alto nível.

André Hernan

Assista ao vídeo:

