À espera de Neymar, Caixinha arma Santos para pegar São Bernardo; veja time

Na expectativa por Neymar, o técnico Pedro Caixinha encerrou a preparação do Santos para enfrentar o São Bernardo nesta quarta-feira (29), no Primeiro de Maio, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

À espera de Neymar, Caixinha esboçou o Santos para visitar o São Bernardo nesta quarta. O Peixe precisa vencer após três tropeços consecutivos.

Neymar deve chegar ao Brasil nesta quarta-feira para exames médicos e assinatura oficial do contrato. O primeiro treino deve ocorrer na quinta, com a apresentação oficial na sexta.

Sem Neymar, o Santos tem uma dúvida no ataque: o lateral improvisado Leo Godoy ou Lucas Meirelles. Tiquinho deve ser titular. Escobar, com um edema na coxa, está fora. Gil foi relacionado pela primeira vez no Paulistão e começa no banco.

Gabriel Brazão, JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Léo Godoy (Luca Meirelles), Guilherme e Tiquinho Soares é a provável escalação.