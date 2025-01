Zubeldía fala sobre título do São Paulo na Copinha e pede "cabeça fria"

O técnico Luis Zubeldía falou, neste domingo, sobre o título do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O argentino destacou que é preciso dar tempo aos garotos, que venceram o Corinthians por 3 a 2, no último sábado.

"Pouco a pouco (garotos da base). Ganharam a Copinha. Cavei um pouco a história da Copinha e tem muita importância. Eu tinha quatro ou cinco jogadores para levar para a Flórida, mas os deixei na Copinha. São garotos que estão em formação", disse.

"É diferente para um lateral, por exemplo, enfrentar o atacante do sub-20 para um Lucas Moura, Dudu ou Depay. Muda totalmente. É preciso de espaço, apesar da repercussão que tem esse tipo de torneio. Fico feliz. Mas tem que ter cabeça fria e ir passo a passo", completou.

O grande destaque do São Paulo no torneio foi o atacante Ryan Francisco. O jogador de 18 anos marcou 10 gols e de uma assistência em oito partidas.

Além dele, o atacante Lucas Ferreira e os volantes Hugo e Negrucci também chamaram atenção e podem pintar em breve no profissional.

Após vencer o Corinthians por 3 a 1, o profissional do São Paulo retorna a campo nesta quarta-feira. O time enfrenta a Portuguesa, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).