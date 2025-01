Zubeldía e Lucas valorizam elenco e tentam evitar foco em quarteto ofensivo do São Paulo

Os torcedores do São Paulo estão animados com o quarteto ofensivo do clube, formado por Oscar, Lucas, Luciano e Calleri. O técnico Luis Zubeldía, porém, não quer que o foco fique apenas neles. Para ele, existe todo um trabalho por trás que também tem que ser valorizado.

"Não quero que o foco seja em um punhado de jogadores para definir o ataque ou defesa. Se não tem laterais que dobram, o Pablo que apoia, Arbeoleda e Alan Franco que manejam a situação lá trás, o Alisson... Tudo isso não teria sentido. O foco não é apenas nos quatro atacantes. Precisam de outros jogadores. Para que a bola chegar e para que eles trabalhem bem, existe gente por trás. É um todo", comentou após a vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo, no Morumbis.

O elenco, aliás, pensa igual. O atacante Lucas também destacou que, para o quarteto ofensivo funcionar, é preciso contar com a ajuda de outros atletas.

"São jogadores de qualidade, isso facilita. E eles entendem que a gente tem que se doar pelo time, voltar para marcar quando for preciso. Por isso, funcionou bem hoje (domingo). Muito se fala do quarteto, mas é todo o time que tem que estar bem e ajudar, ter disposição e entrega para que o quarto funcione. É todo o elenco que tem que ser exaltado. Temos um time muito qualificado", analisou.

"Cada um tem sua função. A gente está crescendo jogo a jogo como time. A gente espera ir melhorando cada vez mais", acrescentou o meia Oscar.

No clássico contra o Corinthians, os quatro atacantes tiveram participações em gols. Lucas marcou duas vezes e Oscar uma. Calleri e Luciano deram uma assistência cada.

Com o resultado, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo C do Estadual, com sete pontos e um jogo a menos em relação aos rivais. O Noroeste está em segundo, com cinco. Novorizontino, com cinco, e Água Santa, com três, completam a chave.

O Tricolor retorna a campo já nesta quarta-feira. O time enfrenta a Portuguesa, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).