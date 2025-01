Welington Morais, o Maranhão, é uma das atrações no Brasileiro Indoor

O maranhense Welington Silva Morais (EC Pinheiros-SP), conhecido como Maranhão, é um dos principais nomes do arremesso de peso do Brasil e um dos destaques no Campeonato Brasileiro de Atletismo de Provas Similares ao Indoor 2025, que ocorre no próximo sábado, em Bragança Paulista. Um total de 172 atletas (103 no masculino e 69 no feminino), de 48 clubes e 13 Estados estão inscritos no Campeonato.

Nascido em Imperatriz, o atleta olímpico de 28 anos obteve na temporada passada a segunda melhor marca da história do Brasil no arremesso do peso e a terceira da América do Sul, com 21,01 m (feita no Cef N°3 Hugo Mario La Nasa, em Concepción del Uruguay, Argentina, em 6/4/2024), atrás somente de Darlan Romani, recordista sul-americano, com 22,61 m.

Maranhão treina com Ricardo de Souza Barros e, no último fim de semana, mostrou que vem bem para a temporada no Circuito Performance Esporte Clube Pinheiros, realizado em São Bernardo do Campo, São Paulo, pela Federação Paulista de Atetismo. Foi sua primeira competição no ano, e Maranhão venceu o arremesso do peso com 20,66 m (segunda melhor marca do mundo em 2025 - toplist).

"Marca:20,66 m, primeiro colocado! Primeira competição. Obrigada meu Deus", registrou Maranhão em suas redes sociais.

"O maior objetivo da maioria dos atletas do Pinheiros que competem agora é o Sul-Americano. Alguns têm chances de participar do Mundial e vão buscar qualificação no Sul-Americano. Principalmente para as provas de velocidade, saltos e barreiras a altitude de Cochabamba, a quase 2.600 m, favorece os resultados para a classificação ou por índices ou por ranking para o Mundial", afirmou Clodoaldo Lopes do Carmo, treinador-chefe do atletismo do Pinheiros.

O Brasileiro de Provas Similares ao Indoor (categoria D, para efeito de pontuação), vale índice e pontos para o Ranking do Mundial Indoor, será realizado na pista do Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo a partir das 9h30 (de Brasília), com a disputa dos 3.000 m masculino, e termina com os 60 m com barreiras feminino, às 16h10.