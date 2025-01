Vaquinha do Corinthians fecha dois meses com 5% do valor arrecadado para quitar Arena

A vaquinha organizada pela torcida uniformizada Gaviões da Fiel para quitar os R$ 700 milhões de dívida referente à construção da Neo Química Arena completa dois meses nesta segunda-feira (27). Depois de arrecadações estratosféricas nos primeiros dias, a campanha encerra seu segundo mês com o total de R$ 35,8 milhões arrecadados, o que corresponde a cerca de 5% do montante que o Corinthians deve à Caixa Econômica Federal.

Com muitas doações na fase inicial, a vaquinha juntou R$ 30 milhões nos primeiros 17 dias, mas perdeu força na segunda metade de dezembro e no início deste ano. Pagamentos parcelados estão sendo feitos à Caixa de acordo com o ritmo das doações. Até agora, 30 parcelas foram pagas à instituição financeira, a mais recente delas no valor de R$ 63.046,78.

Para tentar elevar o número de contribuições, os Gaviões da Fiel têm articulado alguns incentivos aos torcedores, como a troca periódica do layout e ilustrações do certificado de doação. Já foi feita uma versão ilustrada com as taças do dois mundiais conquistados pelo clube, em 2000 e 2012, e a versão atual mostra momentos marcantes dos 30 títulos do Paulistão.

A próxima estratégia será colocada em prática nesta terça-feira (28), quando será realizada uma live, a partir das 19h10, para incentivar mais doações. A ação deve ter a participação de influenciadores e personalidades corintianas.

Atualmente, a plataforma de arrecadações (https://www.doearenacorinthians.com.br/) exibe um ranking de maiores doadores. O site de acompanhantes Fatal Model, que chegou a se oferecer para bancar a contratação do meia francês Paul Pogba, está na liderança. Em dezembro, a empresa disse ter doado R$ 200 mil para a campanha. A possibilidade de viabilizar vinda de Pogba, contudo, foi recusada pelo Corinthians.

Veja como está top 5 do ranking de doações:

1º - Fatal Model Provedor de Conteúdo, RS

2º - Bpc Promoções e Eventos Ltda, SP

3º - Membros do Canal do Povo Escolhido, SC

4º - Bruno Alexssander, SP

5º - Doador Anônimo