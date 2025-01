Técnico ex-Botafogo dá 'chilique' no Benfica: 'Como mudo esta m...?'

Ex-Botafogo, o técnico do Benfica, Bruno Lage, desabafou em áudio vazado. Irritado, o treinador reclamou sobre falta de paciência de torcedores e mau desempenho da equipe.

O que aconteceu

Em áudio vazado, Bruno Lage, irritado, comentou sobre a equipe não estar rendendo como deveria e responsabilidade de mudança: "Sou eu que vou fazer essa merda, mas não é de um dia para o outro. Quando a gente têm jogadores tocando a bola, a gente dá três toques e perde o caralho da bola. Vocês acham que não dói ficar ali analisando jogos? Fazer um jogo como fizemos com o caralho do Barcelona, dar dois pênaltis e uma carambola? Nos últimos cinco jogos sofrer gols de bola parada que ninguém salta? Como é que eu mudo esta merda?"

O treinador se desculpou em entrevista coletiva, explicando motivo de ter "explodido" ao relatar erros da equipe: "Uma conversa que pensava ser privada com um conjunto de torcedores após o jogo com o Casa Pia. Fui conversar os torcedores da mesma forma como quando ganhamos troféus e mostramos o troféu aos torcedores, nos momentos mais positivos e negativos".

"Que fique muito claro: a responsabilidade destes resultados e do insucesso é do treinador, que sou eu", disse o técnico. "Mas a minha exigência para com os jogadores tem de ser máxima. Nunca referi que os jogadores não lutam, ou não sofrem, ou não saltam. Foi não saltarmos na situação de bola parada. Mais: antes disto ter se tornado público, quer na conferência de imprensa, quer depois na conversa com os torcedores, isto é tudo dito aos jogadores. É sempre uma análise crítica que fazemos, individual e coletiva dos erros que vamos cometendo. Cabe a mim criar todas as condições para continuar a fazer evoluir a equipe naquilo que sinto que não está bem".