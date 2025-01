Técnico do Manchester United detona atacante e diz preferir relacionar preparador de goleiros

O técnico do Manchester United, Rúben Amorim, não anda muito satisfeito com alguns de seus comandados e fez duras críticas ao atacante Marcus Rashford. O treinador cobrou maior rendimento e dedicação do atleta nos treinamentos do time inglês.

Marcus Rashford não foi relacionado para as últimas partidas do Manchester United, incluindo o compromisso do final de semana, no qual o time venceu o Fulham por 1 a 0, pelo Campeonato Inglês. O técnico justificou a ausência do atacante na lista de relacionados.

"O principal motivo é o treinamento e a maneira como eu penso que os jogadores têm de se comportar durante o treino. É a vida, é o dia-a-dia... São todos os detalhes. Então, se as coisas não mudarem, eu também não vou mudar. É a mesma situação para todos os jogadores. Se você der seu máximo e fizer as coisas certas, será usado. E você pode ver que estamos precisando de opções no banco de reservas para mudar um pouco o ritmo da partida, mudar algumas peças", disse Rúben Amorim.

"Mas eu prefiro que siga assim. Eu prefiro colocar o (Jorge) Vital (treinador de goleiros de 63 anos) no banco do que um jogador que não dá o máximo de si todos os dias. Não vou mudar nada nesse departamento", continuou.

O técnico fez ainda uma análise do triunfo fora de casa por 1 a 0 sobre o Fulham. O Manchester United chegou aos 29 pontos na tabela do Campeonato Inglês, na décima segunda colocação.

"Tivemos falta de sorte em alguns jogos. Hoje, não jogamos bem, mas conseguimos ganhar. A coisa mais importante é ter uma ideia clara do que a gente quer fazer. Às vezes, eu fico frustrado. Queremos jogar um estilo de futebol diferente, e talvez a gente consiga jogar de forma diferente no futuro", discursou.