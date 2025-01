Sesi Bauru supera o lanterna Brusque e assume a liderança provisória da Superliga feminina de vôlei

Nesta segunda-feira, pela Superliga feminina de vôlei, o Sesi Bauru recebeu o Brusque na Arena Paulo Skaf e venceu por 3 a 1, com parciais de 25/10, 25/23, 21/25 e 25/21.

Com o resultado positivo, a equipe da casa assumiu a liderança provisória da competição, agora com 36 pontos. Porém, Praia Clube e Minas, que aparecem logo atrás, com 35 e 33, respectivamente, ainda entram em quadra nesta rodada. Já o lanterna Brusque, que perdeu todas as 15 partidas até aqui, seguiu com um ponto conquistado.

O Sesi Bauru retorna às quadras contra o Osasco, fora de casa. A partida acontece neste sábado, às 20h (de Brasília). Do outro lado, o Brusque jogará novamente na quarta-feira (5), às 18h30, diante do Brasília, em casa.

Também pela Superliga feminina de vôlei, o Fluminense recebeu o Osasco no Ginásio Hebraica, no Rio de Janeiro, e venceu por 3 a 1, com parciais de 25/18, 15/25, 25/19 e 25/23.

Assim, o time carioca, que havia perdido as duas últimas partidas fora de casa, emendou o terceiro triunfo como mandante e alcançou 30 pontos, na sexta posição. Já o Osasco viu o adversário se aproximar na tabela. O time paulista seguiu com os mesmos 32, em quinto.