São Paulo encaminha venda de William Gomes ao Porto e terá Wendell antecipadamente

O São Paulo encaminhou a venda de William Gomes ao Porto, de Portugal. O jovem revelado em Cotia irá se transferir para o futebol europeu aos 18 anos após uma curta passagem pelo profissional do Tricolor, ajudando o clube a repatriar um outro atleta que, inclusive, já assinou pré-contrato: o lateral esquerdo Wendell.

William Gomes vai se transferir em definitivo para o Porto, deixando o Brasil como um dos jovens mais promissores do País. Em contrapartida, o clube português liberará Wendell antecipadamente para que ele possa iniciar sua trajetória no São Paulo, algo que só aconteceria a partir de julho, quando seu vínculo chegaria ao fim.

O São Paulo passou os últimos meses negociando com o Porto a liberação antecipada de Wendell, entretanto, não teve sucesso nas tratativas, mesmo oferecendo, por exemplo, o lateral direito Moreira por empréstimo.

O Porto sempre preferiu uma compensação financeira para aceitar liberar Wendell antes do fim de seu contrato, mesmo o jogador já não estando mais nos planos do clube para a temporada. Agora, com William Gomes sendo incluído nas negociações, a chegada do lateral esquerdo ao Morumbis ainda no primeiro semestre parece ser uma realidade.

O São Paulo também vê com bons olhos a venda de William Gomes pela necessidade de equilibrar o fluxo de caixa, atendendo às exigências administrativas impostas pela Galápagos Capital, gestora do FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) lançado pelo clube para levantar R$ 240 milhões no mercado para o pagamento de dívidas.

William Gomes deixa o São Paulo com 20 jogos disputados pelo time profissional e três gols marcados, contra Vitória, Cruzeiro e Botafogo, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro do ano passado.