Santos quer duas apresentações e projeta estreia no aniversário de Neymar

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos quer uma grande festa para recepcionar Neymar.

O que aconteceu

O Peixe projeta duas apresentações para o craque: uma na Vila Belmiro e outra em São Paulo.

A expectativa é que Neymar chegue ao Brasil na quarta-feira e esteja na Vila no clássico de sábado, contra o São Paulo.

O Santos adota cautela para a estreia, mas Neymar treinava normalmente na Arábia Saudita e não deve demorar para jogar.

Existe uma chance de a primeira partida ser no dia do aniversário do Menino da Vila, contra o Botafogo-SP, na Vila, dia 5 de fevereiro, quando ele completará 33 anos.

O Santos ainda não anunciou a contratação de Neymar.

O Al Hilal divulgou na noite desta segunda-feira que o clube e o jogador rescindiram o contrato em comum acordo.