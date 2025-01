Santos prepara apresentação e tem 'reunião decisiva' por Neymar

O Santos está perto de anunciar o sonhado retorno de Neymar.

O que falta?

O Santos tem uma "reunião decisiva" com Neymar nesta segunda-feira (27). A expressão foi utilizada por uma fonte do Peixe ao UOL.

Otimista pela rescisão no Al-Hilal, Neymar e Neymar Pai ficaram de conversar com o Santos hoje para acertar detalhes da vinda ao Brasil.

A expectativa do estafe de Neymar é se despedir do clube saudita até terça para assinar com o Santos inicialmente até o fim de junho. A permanência por mais tempo dependeria do sucesso do projeto, assim como da possibilidade uma SAF.

O astro abriu mão de valores a receber, e a negociação com o Al-Hilal avançou consideravelmente nas últimas horas.

Na conversa com o Santos, Neymar quer combinar como serão anúncio e apresentação, assim como os esquemas de logística e segurança na chegada ao Brasil. Neymar, sua família e os amigos já procuram residência na cidade.

O planejamento é estar quarta-feira (29) no Brasil, como informou inicialmente o Diário do Peixe. A oficialização no Santos ocorreria até o fim da semana.

O Peixe pensa em duas apresentações: uma na Vila Belmiro e outra em São Paulo, possivelmente no Pacaembu. O clube da Baixada Santista pensa em mandar o clássico contra o São Paulo, do dia 1º de fevereiro, na capital paulista, mas ainda esbarra nos problemas técnicos da Mercado Livre Arena e no fato do Corinthians atuar no mesmo dia na Neo Química Arena.

Otimista, o Santos mobiliza seus departamentos. O Peixe já conversou com patrocinadores sobre aumento nos recebíveis, testa os sites da loja e do Sócio Rei e discutiu com a Umbro sobre aumento no estoque e lançamentos para os próximos dias.

Oficialmente, o presidente Marcelo Teixeira prega cautela. Nos bastidores, ele e seus pares vibram pelo retorno próximo do Menino da Vila.

Recuperado de cirurgia no joelho, Neymar treina normalmente e quer disputar o Paulistão o quanto antes. O Santos, porém, aguarda o desfecho positivo para conversar com o craque sobre a data da estreia.