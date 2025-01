Santos fica mais perto de Neymar e espera pelo atacante nesta semana

O Santos ficou mais perto de enfim anunciar o esperado retorno do ídolo Neymar. Com um acordo verbal com o atacante já estabelecido, o clube alvinegro espera pela chegada dele já nesta semana para formalizar o contrato. A informação foi publicada pelo Diário do Peixe.

Aos 32 anos de idade, Neymar tem vínculo com o Al-Hilal até o dia 30 de junho de 2025, mas o contrato com o clube saudita deve ser rescindido, deixando o caminho aberto para o retorno ao Santos. A tendencia é que o atleta chegue ao Brasil já nesta quarta-feira.

Neymar não tem agradado no Al-Hilal, especialmente por conta dos seguidos problemas físicos. O atacante brasileiro retornou de grave contusão no joelho em outubro do ano passado, mas sofreu lesão muscular na coxa logo no segundo jogo, o que gerou novo afastamento.

479 anos da cidade em que o Santos Futebol Clube nasceu. O lugar em que o Templo Sagrado se encontra e onde escrevemos grande parte das nossas páginas gloriosas. A cidade de Santos respira o Alvinegro Praiano todos os dias e é um orgulho imensurável fazer parte disso. Feliz... pic.twitter.com/GE6IOYJrzZ ? Santos FC (@SantosFC) January 26, 2025

Atualmente, Neymar já reúne condições para entrar em campo pelo Al-Hilal. O técnico Jorge Jesus, no entanto, entende que ele não está no mesmo ritmo dos companheiros e, por isso, só estaria disposto a usá-lo na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes.

Em meio a este cenário, o atacante foi seduzido pelo Santos a voltar para a casa. Com uma boa relação com o pai de Neymar, o presidente Marcelo Teixeira apresentou um projeto esportivo e um vídeo, feito com inteligência artificial, de Pelé convocando o craque a retornar.

O carinho que Neymar pode receber no Brasil vem pesando bastante, além da proximidade da Copa do Mundo. Ele defendeu o Santos de 2009 até 2013, com 136 gols em 225 jogos, conquistando os títulos da Libertadores, da Copa do Brasil e do Paulistão.