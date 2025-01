Santos busca manter invencibilidade histórica contra o São Bernardo, próximo adversário no Paulista

O Santos entra em campo nesta quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, para enfrentar o São Bernardo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Para encerrar seu jejum de três partidas sem vencer na competição, o Peixe busca manter sua invencibilidade histórica contra o adversário, que chega a oito jogos.

Desde o primeiro confronto entre as equipes, ocorrido em fevereiro de 2011, o Santos nunca foi derrotado pelo São Bernardo. O retrospecto registra quatro vitórias e quatro empates do clube da Baixada Santista, todos válidos pelo Paulistão.

Quando joga fora de casa, o Alvinegro Praiano soma três vitórias e um empate, aproveitamento que chega aos 83%. Já na Vila Belmiro, o histórico é mais equilibrado, com uma vitória santista e três empates.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Nos oito confrontos, o Santos balançou as redes 14 vezes, enquanto o São Bernardo marcou apenas sete gols. A maior vitória do Peixe aconteceu na fase de grupos do Campeonato Paulista de 2017, quando visitou o Tigre do ABC com time misto, ainda sob o comando do técnico Dorival Júnior, e goleou por 4 a 1.

O último duelo ocorreu em fevereiro de 2024, com outro triunfo santista, mas por 2 a 1, resultado que manteve a escrita de invencibilidade do Peixe. Além de defender seu retrospecto, o Santos busca somar pontos importantes para se recuperar no Estadual e voltar a vencer após duas derrotas (Palmeiras e Velo Clube) e um empate (Ponte Preta).

O Alvinegro Praiano, que entrou em campo com um time mexido e foi superado por 2 a 1 pelo Velo Clube, segue estacionado nos quatro pontos, na vice-liderança do Grupo B. O líder é o Guarani, que também tem quatro, mas se encontra à frente por critérios de desempate.