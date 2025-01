Palmeiras x Red Bull Bragantino: veja onde assistir à partida pela quinta rodada do Paulistão

O Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista de 2025. A bola vai rolar a partir das 19h30 (de Brasília) no Allianz Parque.

Onde assistir

A partida será transmitida pelos serviços de streaming Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV. O torcedor ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras perdeu sua invencibilidade no Campeonato Paulista na última rodada, após a derrota diante do Novorizontino, no último sábado, por 2 a 1. A equipe do técnico Abel Ferreira tem duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos. O Alviverde é o vice-líder do grupo D, com sete pontos conquistados.

Por outro lado, o Red Bull Bragantino não começou bem na competição. A equipe de Bragança Paulista tem apenas uma vitória e três derrotas nas quatro primeiras rodadas e vem de derrota contra o Água Santa, também no último sábado, por 3 a 0. O Massa Bruta ocupa a 3ª posição do grupo B, com três pontos.