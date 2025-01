Estêvão não marca, mas Palmeiras só vence no Paulista com ele em campo

Abel Ferreira dividiu o Palmeiras em "dois times" neste início de temporada, mas ainda não conseguiu equilibrar o desempenho dos dois grupos. Enquanto a primeira formação, que conta com Estêvão, tem 100% de aproveitamento no Paulistão, a segunda amarga um empate e uma derrota.

O que aconteceu

Estêvão está no "time 1" do Palmeiras, que venceu a Portuguesa, por 2 a 0, e o Santos, por 2 a 1. Esta formação fez o primeiro e o terceiro jogos do Alviverde na temporada 2025.

Sem o atacante, por outro lado, Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Noroeste e, no último sábado (25), perdeu de virada para o Novorizontino. O Palmeiras não era derrotado na fase de grupos do Estadual há 42 jogos.

O camisa 41 foi titular, não precisou de substituição e ainda persegue o primeiro gol. Maurício marcou os dois contra a Portuguesa. No clássico com o Santos, Thalys e Richard Ríos balançaram as redes.

Vale lembrar que o Cria foi o principal escape do Palmeiras no final da temporada 2024. Ele foi eleito o melhor jogador do Brasileirão e, com 13 gols, brigou pela artilharia da competição.

Estêvão deve voltar ao time titular nesta terça-feira (28), às 19h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino. Mantendo a estratégia de Abel, o "time 1" será utilizado na quinta rodada do Paulista.

O 'rodízio' de Abel

Abel mesclou seus tradicionais titulares com jovens da base em ambos os grupos e ainda não repetiu uma escalação. Em quatro jogos, o português usou 26 nomes diferentes entre os titulares.

Ambas as formações contaram com um jogo em casa e outro fora, mas só "time 1" jogou no Allianz Parque. A partida contra o Novorizontino aconteceu na Arena Barueri por conta do show da dupla Twenty One Pilots

O rodízio deve seguir até o clássico contra o Corinthians, marcado para a próxima quinta-feira (6), no Allianz Parque. Após o empate com o Noroeste, Abel explicou que manteria a estratégia por mais quatro ou cinco jogos.

Não estou poupando ninguém. Os jogadores que ficaram lá [em São Paulo] estão treinando. Infelizmente, em função do calendário, não tem outra forma. E, mesmo assim, vocês viram a debilidade física dos jogadores. Vamos continuar assim porque temos que continuar a preparar a equipe e a competir. Em quatro ou cinco jogos, nossos jogadores devem estar próximos das capacidades físicas. Falta ritmo de competição - e isso só se ganha jogando. Um jogador de futebol é como um celular, quando descarrega a bateria, temos que voltar com a carga. É isso que estou fazendo com os jogadores. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após empate com o Novorizontino

As formações

Palmeiras 2 x 0 Portuguesa

Titular: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo, Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos , Maurício, Rômulo; Estêvão, Thalys

Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo, Vanderlan; Fabinho, Richard , Maurício, Rômulo; Estêvão, Quem entrou: Giay , Atuesta , Luighi , Allan e Benedetti

Noroeste 1 x 1 Palmeiras

Titular: Lomba; Giay , Gustavo Gómez, Benedetti , Caio Paulista; Anibal Moreno, Raphael Veiga, Facundo Torres; Mayke, López, Luighi

Lomba; , Gustavo Gómez, , Caio Paulista; Moreno, Raphael Veiga, Facundo Torres; Mayke, López, Quem entrou: Vanderlan, Rômulo, Atuesta , Thalys , Allan

Santos 1 x 2 Palmeiras

Titular: Weverton; Giay , Naves, Murilo, Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos , Maurício; Felipe Anderson, Estêvão, Thalys

Weverton; , Naves, Murilo, Vanderlan; Fabinho, Richard , Maurício; Felipe Anderson, Estêvão, Quem entrou: Marcos Rocha, Rômulo, Atuesta , Allan, Luighi

Palmeiras 1 x 2 Novorizontino