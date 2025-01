Oscar festeja primeiro gol pelo São Paulo e agradece carinho do elenco: "Foi especial"

A noite deste domingo foi especial para Oscar. O meia marcou o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo e ajudou na vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians, no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

"Clássico é sempre diferente. O Corinthians é um dos maiores rivais do São Paulo. É muito especial ganhar esse Majestoso fazendo um gol. Foi especial. Sabia que quando eu voltasse para o Brasil teria alguns jogos especiais. Hoje foi um deles. Espero que a gente possa fazer uma grande temporada e ganhar muito mais clássico", disse o jogador.

Este foi o segundo jogo oficial de Oscar desde que ele retornou ao Tricolor Paulista. O atleta de 33 anos falou sobre como tem sido este seu recomeço na equipe e celebrou a forma como foi recebido pelos companheiros.

"Todos me receberam muito bem e eu trato todos muito bem. Você recebe o carinho em dobro quando trata todos bem. Tenho um carinho enorme com todos aqui. O grupo é muito bom", comentou.

O camisa 8, inclusive, foi muito festejado pelo elenco na comemoração do seu gol no Majestoso.

"Todos me abraçaram na hora do gol. Foi um peso tirado das costas. Quando se chega em um clube depois de tanto tempo, é muito importante jogar bem para se adaptar o mais rápido possível. Ficou todo mundo muito feliz com meu gol", finalizou.

O Tricolor retorna a campo já nesta quarta-feira. O time enfrenta a Portuguesa, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).