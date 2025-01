NFL: Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs vencem finais de conferência e farão o Super Bowl LIX

Estão definidos os times que farão o Super Bowl, a final do futebol americano. Neste domingo, Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs venceram suas finais de conferência e avançaram para a grande decisão, repetindo o Super Bowl de 2023, vencido pelos Chiefs.

Os Eagles enfrentaram o Washington Commanders na final da NFC. A franquia, que jogou em casa, fez incríveis 55 a 23 na equipe da capital norte-americana.

Apesar do grande número de pontos, o quarterback Jalen Hurts, dos Eagles, acertou apenas um passe para touchdown, acumulando 246 jardas durante o duelo. Entretanto, o jogador teve uma grande atuação e realizou três corridas para a Endzone, a região de touchdown no futebol americano.

Por sua vez, o quarterback Jaylen Daniels, dos Commanders, também acertou um passe para TD e conseguiu ainda mais jardas que Hurts, com 255. Outro destaque no jogo foi Saquon Barkley, running-back de Philadelphia. O atleta, assim como Hurts, fez três corridas para touchdown.

Agora, o Philadelphia Eagles voltará ao Super Bowl desde 2023, quando foi derrotado pelo próprio Kansas City Chiefs. A franquia tem um título da grande final da NFL, conquistado em 2018, quando ganharam do New England Patriots, time de Tom Brady, considerado o maior da história do esporte.

Kansas City Chiefs x Buffalo Bills

Pela quinta vez em seis anos, o Kansas City Chiefs está no Super Bowl. Liderados pelo já histórico quarterback Patrick Mahomes, a franquia derrotou o Buffalo Bills por 32 a 29 na final da AFC.

Mahomes fez um passe para touchdown, com 245 jardas durante o jogo. Além disso, o camisa 15 realizou duas corridas para a Endzone. Por sua vez, Josh Allen, quarterback dos Bills, conseguiu dois passes para TD, com 237 jardas na partida.

O running-back Kareem Hunt, dos Chiefs, teve 64 jardas corridas e um touchdown. Já James Cook, correu incríveis 85 jardas e dois touchdowns, insuficientes para a virada dos Bills no duelo.

Caso vença o Philadelphia Eagles no Super Bowl, o Kansas City Chiefs será a primeira equipe na história da NFL a vencer o campeonato por três vezes consecutivas. A franquia de Patrick Mahomes é a atual bicampeã da NFL.

Por sua vez, Mahomes, que busca seu quarto título, se tornou o segundo quarterback com mais vitórias nos playoffs da NFL (18), atrás apenas de Brady, que possui 35 triunfos.

O Super Bowl LIX (59º final da NFL) será no dia 9 de fevereiro, domingo, às 20h30 (de Brasília), no estádio Caesars Superdome, em New Orleans.