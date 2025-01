Neymar rescinde contrato no Al-Hilal e fica livre para fechar com o Santos

Neymar rescindiu seu contrato no Al-Hilal nesta segunda-feira (27) e está livre para fechar com o Santos.

O que falta?

Neymar acertou a rescisão antecipada no Al-Hilal. O astro abriu mão de parte dos valores que receberia até junho. O acordo foi anunciado pelo próprio clube saudita nas redes sociais

Al Hilal e Neymar Jr. concordaram em rescindir o contrato do jogador por consentimento mútuo. Obrigado e boa sorte, Neymar. Al-Hilal nas redes sociais

O Menino da Vila agora está livre para fechar com o Santos. A expectativa é que ele chegue ao Brasil até quarta-feira (29).

Neymar deve assinar com o Santos até o fim de junho. A permanência por mais tempo depende do sucesso do projeto, assim como da possibilidade de uma SAF.

O acordo no Santos está acertado há alguns dias e, inclusive, os advogados de ambas as partes já checaram as cláusulas.

Neymar e seus representantes já conversam com o Santos sobre anúncio e apresentação, assim como os esquemas de logística e segurança na chegada ao Brasil. Neymar, sua família e os amigos já procuram residência na cidade.

O Peixe pensa em duas apresentações: uma na Vila Belmiro e outra no Pacaembu. O clube da Baixada Santista deseja mandar o clássico contra o São Paulo, do dia 1º de fevereiro, na Mercado Livre Arena na capital paulista.

Otimista, o Santos mobiliza seus departamentos. O Peixe já conversou com patrocinadores sobre aumento nos recebíveis, testa os sites da loja e do Sócio Rei e conversou com a Umbro sobre aumento no estoque e lançamentos para os próximos dias.

Oficialmente, o presidente Marcelo Teixeira prega cautela. Nos bastidores, ele e seus pares vibram pelo retorno próximo do Menino da Vila.

Recuperado de cirurgia no joelho, Neymar treina normalmente e quer disputar o Paulistão o quanto antes. O Santos, porém, aguarda o desfecho positivo para conversar com o craque sobre a estreia.