Neymar não deve ter 'saideira' do Al-Hilal e deixa lesão como última imagem

Perto de um retorno ao Santos, Neymar terá uma despedida no mínimo discreta do Al-Hilal. No clube saudita desde o meio de 2023, o atacante não terá tempo para uma "saideira", isso porque o clube paulista planeja anunciar a transferência até o fim desta semana.

O que aconteceu

Neymar treina com o elenco do Al-Hilal, mas não está inscrito no Campeonato Saudita. Por conta da cirurgia no joelho, o camisa 10 não entrou na lista da competição.

Dessa forma, ele não poderá enfrentar o Al Quadisiya nesta segunda-feira (27) ou o Al Akhdoud na sexta (31). Ambos os compromissos são pela competição nacional.

Uma eventual despedida só aconteceria na próxima semana, pela Champions Asiática. O Al-Hilal recebe o Persepolis, do Irã, na terça-feira (4), às 15h (de Brasília), pela sétima rodada.

O Santos, no entanto, quer resolver a transação nos próximos dias e já prepara a apresentação do atacante. Neymar retornaria ao clube paulista até junho deste ano, mas há a possibilidade de alongar o contrato.

Neymar no Al-Hilal

Neymar jogou pela última vez contra o Esteghlal, em 4 de dezembro de 2024, pela Champions Asiática Imagem: Abdullah Ahmed/Getty

O clube saudita pagou cerca de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões na época) para ter Neymar. O atacante estava no PSG e assinou por dois anos, ou seja, até o meio de 2025.

O camisa 10, porém, se lesionou logo após a transferência e passou cerca de um ano longe dos gramados. Neymar chegou ao Al-Hilal em agosto de 2023 e, em outubro, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Neymar retornou no fim ao ano passado, mas teve uma lesão muscular e não atuou desde então. Ele jogou duas partidas após se recuperar da cirurgia no joelho, mas teve um problema muscular.

O brasileiro deixará os sauditas com sete jogos, um gol e três assistências. Os dados são do Transfermarkt.