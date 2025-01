Meia belga Nainggolan é detido por suspeita de tráfico de drogas

Nesta segunda-feira, o meia Radja Nainggolan, atualmente no Lokeren-Temse, time da Segunda Divisão belga, foi detido por conta de suposto envolvimento no tráfico de drogas na Bélgica. A prisão do jogador de 36 anos faz parte de uma operação que conta com mais de 30 buscas por cocaína entre a Antuérpia e a capital Bruxelas.

O meia é lembrado por suas passagens na Inter de Milão e Roma, entre 2014 e 2019. Além do seu desempenho nas quatro linhas, que o levou a ser titular na seleção belga durante a última década, Nainggolan também teve destaque no extra-campo por ser fumante.

O Ministério Público de Bruxelas informou a detenção do meio-campista e explicou um pouco da operação. "A investigação se refere a fatos suspeitos de importação de cocaína da América do Sul para a Europa, através do porto de Antuérpia. Confirmamos que Nainggolan foi detido, mas enquanto os interrogatórios são feitos, não há mais comentários nessa fase".

Mesmo com Nainggolan detido, o Ministério Público de Bruxelas preza pelo princípio de presunção de inocência. O promotor do caso, Julien Moinil, afirma não haver nenhum veredicto enquanto as investigações estão em curso.

Após passagem pelo futebol indonésio, Nainggolan cogitou se aposentar em 2024, mas decidiu assinar com o Lokeren-Temse, da segunda divisão belga. O jogador fez sua estreia na última sexta-feira e havia marcado um gol olímpico, no empate por 1 a 1 contra o Lierese. Três dias depois, o meia foi detido.