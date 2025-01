Maurício comemora bom momento e valoriza trabalho coletivo do Palmeiras

Nesta segunda-feira, após o treino de preparação do Palmeiras para o compromisso contra o Red Bull Bragantino, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o meio-campista Maurício comemorou seu bom momento e valorizou o trabalho coletivo do Verdão.

"Eu tinha uma expectativa de começar bem e consegui. Graças também aos meus companheiros, fizemos bons jogos. Um primeiro jogo muito bom e também contra o Santos conseguimos uma virada super importante", declarou.

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Maurício foi contratado junto ao Internacional na metade de 2024. Desde então, soma 24 partidas pelo clube paulista, nas quais balançou as redes seis vezes e anotou uma assistência. Apenas na atual temporada, são dois tentos e um passe para gol em dois jogos.

Semana de jogos no @Paulistao e segunda-feira de preparação na Academia de Futebol! ? pic.twitter.com/U8s1YIrDem ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 27, 2025

"Além de bons números e boas atuações, o coletivo falou mais alto nesses jogos. Me sinto muito feliz, muito adaptado também. O ano passado foi um momento muito bom pra mim, cheguei e consegui me adaptar super rápido, isso está bem nítido também", completou o jogador de 23 anos.

No último sábado, o Alviverde foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Paulistão. O Alviverde até saiu na frente, mas levou a virada no segundo tempo e perdeu uma longa invencibilidade na fase de grupos do Estadual.

O Verdão não era superado na primeira fase do torneio há 42 jogos. O último revés da equipe de Abel Ferreira nesta etapa do Campeonato Paulista havia sido em abril de 2021, para a Inter de Limeira.

Com duas vitórias (Portuguesa e Santos), um empate (Noroeste) e uma derrota (Novorizontino) até o momento, o Palmeiras se encontra com sete pontos, na segunda colocação do Grupo D do Campeonato Paulista, atrás do São Bernardo, líder da chave com nove unidades.