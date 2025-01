Mano concorda com críticas de Thiago Silva e comenta vaias após empate do Fluminense

Em jogo realizado no Estádio Municipal Kléber Andrade, em Cariacica-ES, o Fluminense empatou sem gols com o Madureira, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Assim como fez o zagueiro Thiago Silva, o técnico Mano Menezes fez críticas ao calendário e a diferença física entre as equipes durante o estadual.

"O início tem sido bem difícil, principalmente nessa diferença de preparação, de físico. Devemos pensar na saúde desses atletas, que têm que se apresentar e jogar em dez dias. Não é justa a disputa. Acho que os times (menores) têm direito de começar em outubro, mas todos deveriam ter um mês de férias para todos. Isso é ser justo e cuidar da saúde dos atletas que vão enfrentar esses jogos mais bem preparados", argumentou Mano Menezes.

Após o tropeço do Tricolor Carioca, a torcida presente em Cariacica vaiou a equipe, fato que incomodou o capitão Thiago Silva. Por sua vez, Mano falou sobre assunto e disse entender as cobranças.

"A gente sabe que a vitória sempre traz uma tranquilidade maior. Estamos falando sobre causas e consequências, mas o torcedor quer saber da equipe vencer. Vamos enfrentar jogadores que se apresentaram depois de nós. Quero todos em um nível bom para fazer as escolhas", concluiu.

O próximo jogo do Flu neste Campeonato Carioca é nesta quarta-feira, quando enfrentará o Botafogo, às 21h30 (de Brasília).