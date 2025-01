Lucas vira carrasco do Corinthians após sofrer com o São Paulo no passado: "Espero que siga assim"

Lucas Moura virou um carrasco do Corinthians. Neste domingo, o atacante anotou dois gols na vitória de 3 a 1 do São Paulo sobre os rivais, no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Com isso, o jogador de 32 anos chegou a cinco bolas na rede em Majestosos desde o seu retorno ao Tricolor. Foram seis jogos, com cinco triunfos e um empate.

No passado, porém, a história não era a mesma. Lucas revelou que sofria contra os alvinegros. Em sua primeira passagem pelo São Paulo, foram cinco clássicos, com um êxito, uma igualdade e três derrotas, além de uma assistência e nenhum gol.

"Clássico é um jogo diferente. Todo jogador quer jogar. Comigo não é diferente. Sei da importância para a torcida. É um jogo à parte. Tenho tido sucesso contra eles desde que voltei, espero que siga assim. Na primeira primeira passagem apanhei muito deles, era difícil. Agora estou tendo sucesso. Espero que siga assim", disse o atacante.

"Foi muito importante essa vitória hoje, diante de um rival, do nosso torcedor. Início de temporada ainda, mas uma vitória como essa, convincente, dá uma tranquilidade e confiança a mais para seguir trabalhando. Aos poucos vamos encontrando nossa melhor forma. Estamos no caminho certo", completou.

Com a vitória deste domingo, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo C do Estadual, com sete pontos e um jogo a menos em relação aos rivais. O Noroeste está em segundo, com cinco. Novorizontino, com cinco, e Água Santa, com três, completam a chave.

O Tricolor retorna a campo já nesta quarta-feira. O time enfrenta a Portuguesa, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).