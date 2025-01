Lucas comenta possível volta de Neymar ao Santos: 'reencontrar alegria'

Lucas Moura brilhou na vitória do São Paulo sobre o Corinthians, mas está de olho em outro rival paulista, o Santos. O camisa 7 tricolor comentou o possível retorno de Neymar ao clube paulista e "lamentou" que o ex-companheiro de seleção brasileira irá para um rival.

Se o Neymar voltar para o Brasil, vou ficar triste por um lado, porque vai ser muito rival, mas por outro vou ficar feliz porque é um grande amigo. Tenho certeza que ele vai reencontrar alegria de jogar futebol, um carinho enorme. E vai abrilhantar ainda mais nosso campeonato, nosso futebol. Lucas Moura, atacante do São Paulo, em entrevista à CazéTV

Neymar e Lucas Moura jogaram juntos pela seleção brasileira e pelo PSG, entre 2011 e 2018. Segundo o Transfermarkt, foram 33 jogos juntos, sendo 31 pelo Brasil e outros dois pelo time francês.

O atacante do São Paulo, inclusive, afirmou que "voltar para casa é uma alegria enorme". Lucas Moura retornou ao Tricolor em agosto de 2023, após 11 anos no futebol europeu. Ele tem contrato com o clube paulista até o fim de 2026.

Sou da cidade de São Paulo, são-paulino, formado no clube. Fazer o que eu amo nesse clube é maravilhoso. Passei 10 anos e meio na Europa, alcancei muitos objetivos, realizei meu sonho de jogar Champions League, Premier League, mas voltar para casa é uma alegria enorme. Poder passar o amor que tenho para os meus filhos é maravilhoso.

Neymar no Santos

O Alvinegro trabalha para oficializar a contratação do atacante até o fim desta semana. Inicialmente, o vínculo seria até junho deste ano. A permanência por mais tempo dependeria do sucesso do projeto, assim como da possibilidade uma SAF.

O astro abriu mão de valores a receber, e a negociação com o Al-Hilal avançou consideravelmente nas últimas horas. Neymar tem contrato com o clube saudita até o meio deste ano.

O Santos pensa em duas apresentações: uma na Vila Belmiro e outra em São Paulo, possivelmente no Pacaembu. O clube da Baixada Santista pensa em mandar o clássico contra o São Paulo, do dia 1º de fevereiro, na capital paulista, mas ainda esbarra nos problemas técnicos da Mercado Livre Arena e no fato do Corinthians atuar no mesmo dia na Neo Química Arena.

Recuperado de cirurgia no joelho, Neymar treina normalmente e quer disputar o Paulistão o quanto antes. O Santos, porém, aguarda o desfecho positivo para conversar com o craque sobre a data da estreia.