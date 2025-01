Lucas exalta 'toque refinado' e entrosamento com Oscar: 'eleva nosso nível'

Em entrevista exclusiva ao De Primeira, o meia Lucas Moura afirmou que a chegada de Oscar eleva o nível do São Paulo com refino técnico e visão de jogo diferenciada.

Sem dúvida nenhuma, a chegada dele no grupo vai elevar muito o nível do nosso time — ele tem um toque refinado.

É um jogador que tem uma visão de jogo absurda, então vai elevar muito o nível do nosso time, vai ajudar bastante.

Lucas Moura

Lucas marcou dois gols — um deles com assistência de Oscar — na vitória do São Paulo por 3 a 1 contra o Corinthians e destacou o entrosamento com o (não tão novo) companheiro de time.

Eu já conhecia o Oscar há muito tempo, a gente fez a base juntos, a gente já jogou junto na seleção também, então o entrosamento já está em dia.

Facilita, né? O jogador com a qualidade que ele tem vai ajudar bastante, tá todo mundo muito contente com a chegada dele.

Lucas Moura

Além dos dois gols de Lucas, Oscar anotou o outro tento da vitória no Majestoso. Apesar de ter sido formado no São Paulo, foi o primeiro gol dele pelo time profissional do Tricolor.

