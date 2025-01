Léo presta queixa após caso de racismo em Coritiba x Athletico: 'Peço igualdade'

O zagueiro Léo, do Athletico, registrou queixa nesta segunda-feira (27) após o episódio de racismo que ocorreu no último sábado (25), no empate por 0 a 0 com o Coritiba, pelo Campeonato Paranaense, no estádio Couto Pereira.

O atleta esteve nesta segunda na Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe) para fazer um Boletim de Ocorrência. Uma pessoa que estava na torcida do Coritiba chamou o jogador de "macaco", depois de o atleta ter sido expulso de campo.

"Macaco não se cria no Couto Pereira. Vai embora, Léo Pelé, seu preto, macaco do caralho. Olha para cá, seu macaco", disse o indivíduo, em vídeo que circula nas redes sociais.

O autor das ofensas racistas ainda não foi identificado pela polícia. Léo afirmou que tomará todas as providências necessárias diante do lamentável episódio.

"Momento difícil. Eu luto por essa causa e passar por isso não é legal. Neste momento eu fiquei muito próximo da minha família. Agora é fazer o que tem que ser feito para que essa pessoa não cometa mais isso com ninguém. A gente não pode ocupar um lugar de vítima em momento nenhum. Que a pessoa pague pelos seus atos. O que peço é respeito e igualdade", disse Léo nesta segunda-feira.

O Coritiba tem trabalhado junto com a polícia para tentar identificar o torcedor. O clube paranaense cedeu as imagens das câmeras de segurança do estádio para as autoridades.

"O racismo jamais deve fazer parte do futebol. O que aconteceu com o atleta Léo é e sempre será inaceitável. Lamentável que tenha ocorrido em nosso estádio. Tomaremos todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para identificar o agressor e continuaremos trabalhando para que isso jamais se repita", disse o Coritiba em nota.