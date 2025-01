Laslo Djere, campeão de 2019, e Thiago Monteiro confirmam presença no qualifying do Rio Open

O ex-campeão do Rio Open, Laslo Djere, estará de volta ao torneio na edição de 2025, mas desta vez no qualificatório. O sérvio, vencedor do evento em 2019, foi confirmado na lista dos tenistas que disputarão as vagas na chave principal do ATP 500, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Djere, que encantou o público carioca ao conquistar o título no saibro brasileiro há seis anos, buscará voltar à chave principal do Rio Open, desta vez enfrentando grandes desafios no qualifying.

A competição contará com 16 jogadores e definirá as últimas quatro vagas para a chave de simples. Enquanto 13 atletas garantirão a classificação através do ranking, os outros três lugares serão preenchidos por convites - entre eles, o brasileiro João Lucas Reis, que obteve sua vaga após conquistar a Procopio Cup.

Além de Djere, o qualificatório do Rio Open 2025 terá outros nomes de destaque, como Thiago Monteiro, atualmente o terceiro tenista mais bem classificado do Brasil e ocupando a 100ª posição no ranking da ATP. O cearense retorna ao torneio com a confiança de quem já fez história na competição, ao eliminar o francês Jo-Wilfried Tsonga na edição de 2016.

O argentino Federico Coria, o indiano Sumit Nagal e o alemão Yannick Hanfmann também foram confirmados pela Associação de Tênis Profissional (ATP). O evento promete ser uma vitrine para o talento dos jogadores que buscam um lugar na chave principal, que contará com estrelas como o alemão Alexander Zverev, vice-campeão do Aberto da Austrália, o dinamarquês Holger Rune e o brasileiro João Fonseca, recém-chegado ao top 100 do circuito.

O Rio Open 2025 será realizado entre os dias 17 e 23 de fevereiro e promete reunir alguns dos melhores tenistas do mundo em uma das mais tradicionais competições de saibro da América Latina.

Confira a lista do qualifying do Rio Open 2025

Francisco Comesana (ARG) - 86º

Francesco Passaro (ITA) - 90º

Yannick Hanfmann (GER) - 92º

Camilo Ugo Carabelli (ARG) - 93º

Federico Coria (ARG) - 95º

Thiago Monteiro (BRA) - 100º

Sumit Nagal (IND) - 106º

Jaime Faria (POR) - 109º

Laslo Djere (SRB) - 113º

Chun-Hsin Tseng (TPE) - 119º

Daniel Elahi Galan (COL) - 121º

Hugo Dellien (BOL) - 122º

Thiago Agustin Tirante (ARG) - 126º

João Lucas Reis (BRA) - 420º (WC)