Khabib convida rival do primo para visitar o Daguestão após luta na PFL

Ex-lutador e agora treinador de sucesso no MMA, Khabib Nurmagomedov conseguiu levar mais um atleta do seu time à vitória. No último sábado (25), em Dubai (EAU), Usman Nurmagomedov superou Paul Hughes por decisão majoritária na luta principal do evento 'PFL Champions Series 1' e manteve o cinturão até 70 kg do Bellator/PFL. Como o triunfo do seu primo foi mais trabalhoso do que parte dos fãs e profissionais do esporte imaginou, 'The Eagle' se rendeu ao irlandês.

Em sua conta oficial no 'X', o ex-campeão do peso-leve (70 kg) do UFC surpreendeu ao convidar Hughes para visitar o Daguestão. O posicionamento de Khabib foi inesperado, porque, anteriormente, detonou o MMA irlandês e colocou o nível dos daguestaneses em um patamar muito acima.

Mas, após Paul surpreender em ação e quase tirar a invencibilidade do seu primo no esporte, o veterano mostrou seu respeito por ele e, aparentemente, acabou alfinetando Conor McGregor, seu grande rival. Tudo porque Khabib garantiu que o promissor irlandês seria bem recebido no Daguestão e o classificou como um bom exemplo no MMA, ao contrário de 'Notorious', que não gozaria do mesmo prestígio.

"Obrigado pela luta, Hughes, e pela experiência. Convido você, toda sua equipe e família para (visitarem) o Daguestão quando quiserem. Acredite em mim, você vai gostar e sua chegada servirá como um bom exemplo para muitas gerações", escreveu o ex-campeão do UFC.

Histórico de Khabib no MMA

Khabib Nurmagomedov, de 36 anos, é considerado por parte da comunidade do MMA um dos melhores e mais dominantes lutadores da história do esporte. Em sua carreira, o russo disputou 29 lutas, venceu todas e defendeu o título do peso-leve do UFC em três oportunidades. Os triunfos de maior destaque do ex-campeão da companhia foram sobre Conor McGregor, Dustin Poirier, Edson Barboza, Justin Gaethje e Rafael dos Anjos. Em 2022, o ícone da modalidade passou a integrar o Hall da Fama da empresa.

Thank you for the fight @paulhughesmma and for the experience, I invite you and your whole team and family to Dagestan, any time you want, believe me you will like it and your arrival will serve as a good example for many young generations ?

- khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 26, 2025