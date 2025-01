João Fonseca celebra feito de ser o brasileiro mais jovem a chegar no top 100 da ATP

Nesta segunda-feira (27), após atualização da ATP, João Fonseca se tornou o tenista mais jovem a alcançar o top 100 no ranking desde Carlos Alcaraz. Em 2021, o espanhol alcançou a marca com 18 anos e 19 dias de vida. O brasileiro, por sua vez, conseguiu o feito com 18 anos, cinco meses e seis dias.

"As coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida. Essa última gira foi muito boa e estávamos trabalhando para fazer bons resultados consecutivamente. Então, foi uma gira muito positiva para começar o ano. Estou ansioso para o resto da temporada", diz Fonseca sobre o resultado de sua participação no Aberto da Austrália.

O tenista brasileiro também se tornou o segundo sul-americano mais jovem a entrar no ranking da ATP. Apenas o argentino Juan Martin del Porto, em 2006, furou o seleto grupo de tenistas de elite com 18 anos e 16 dias de vida.

João Fonseca ainda conta o seu trabalho depois de entrar na lista dos melhores tenistas da atualidade. "É uma coisa muito boa para mim estar no top 100 e furar essa barreira. Mas sempre tenho o pensamento de querer mais, de trabalhar cada vez mais para chegar no meu sonho: ser o melhor do mundo e ganhar Grand Slam."

O brasileiro retorna às quadras já neste final de semana, pela fase de classificação da Copa Davis, enfrentando a França. Além de Fonseca, a equipe brasileira será representada por Thiago Wild, Matheus Pucinelli, Marcelo Melo e Rafael Matos.