Hyoran festeja estreia como titular pelo Sport com assistência e vitória

Contratado após passar pelo Internacional, Hyoran realizou no último domingo sua primeira partida como titular pelo Sport. Com uma assistência para o gol de Lenny Lobato, ele teve participação decisiva na vitória por 1 a 0 diante do Central, a primeira do time rubro-negro no Campeonato Pernambucano.

"Feliz demais por ter feito mais um jogo com a camisa do Sport, dessa vez como titular, e contribuído com uma assistência. Estamos em início de temporada e a comissão técnica ainda está fazendo os ajustes necessários para que a equipe se prepare da melhor maneira possível", declarou Hyoran.

Aos 31 anos de idade, o jogador acumula passagens por Chapecoense, Red Bull Bragantino, Palmeiras e Atlético-MG, além do Internacional. Ganhador de campeonatos estaduais em Santa Catarina e Minas Gerais, o atleta quer repetir o feito em Pernambuco, agora com a camisa rubro-negra.

"O Sport, pela tradição que possui, sempre entrará nas competições pensando no topo da tabela. Sabemos que é um início de trabalho, mas nosso objetivo é brigar pelo título. Teremos uma temporada desafiadora pela frente e vamos trabalhar muito para dar alegria aos nossos torcedores", finalizou Hyoran. Às 20 horas (de Brasília) desta quarta-feira, o Sport recebe o Jaguar, pelo Pernambucano.