Grêmio supera Sindicato dos Atletas em jogo-treino antes do duelo contra o Monsoon pelo Gaúcho

Antes do duelo contra o Monsoon, que acontece nesta quarta-feira, o elenco do Grêmio recebeu o Sindicato dos Atletas no CT Luiz Carvalho, em jogo-treino realizado nesta segunda, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado Aravena, em cobrança de pênalti.

Os atletas que jogaram mais de 60 minutos na goleada sobre o Caxias, no último domingo, fizeram trabalhos regenerativos na academia, adaptados às necessidades específicas de cada jogador.

Assim, o técnico Gustavo Quinteros aproveitou para utilizar atletas da base, como Ygor, Guilherme Leal, Viery, Pedro Gabriel, Wesley Costa, Kaick e Gabriel Mec.

Além disso, o comandante argentino rodou a equipe e fez testes visando a próxima rodada do Campeonato Gaúcho.

O elenco retornará aos treinos nesta terça-feira, às 10h (de Brasília), antes do duelo com o Moonson, pela terceira rodada do estadual. A bola rola na quarta-feira, às 22h (de Brasília), no Estádio do Vale.