Giro europeu: Alavés empata com Celta de Vigo e desperdiça chance de se distanciar do Z4 no Espanhol

Nesta segunda-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, o Alavés recebeu o Celta de Vigo no Mendizorrotza Stadium e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Kike, enquanto Pablo Durán deixou tudo igual.

Com o resultado, o Alavés desperdiçou a chance de se distanciar da zona de rebaixamento da competição. Agora, o time possui 21 pontos, um a mais em relação ao Espanyol, primeiro time do Z4. Do outro lado, o Celta chegou a 25 somados, na 13ª posição.

O Alavés retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Barcelona, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece às 10h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. No mesmo dia e pela mesma rodada da competição, o Celta de Vigo visita o Valencia no Mestalla. Desta vez a bola rola às 12h15.

Os gols

O placar foi aberto logo aos seis minutos de jogo, com Koke, do Alavés. Ele aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti.

Já aos 26 minutos da etapa final, Pablo Durán recebeu a assistência de Mihailo Risti? e finalizou firme para vencer o goleiro Jesús Owono.

Já pelo Campeonato Italiano, o Genoa recebeu o Monza no Estádio Luigi Ferraris e venceu por 2 a 0, com gols anotado por Koni de Winter e Johan Vásquez.

Com o triunfo, o Genoa chegou a 26 pontos, na 12ª posição. O time, que vinha de derrota para a Roma, voltou a vencer na competição. Do outro lado, o Monza seguiu na lanterna do Italiano, com apenas 13 pontos conquistados.

AVS supera Gil Vicente e escapa do Z4 no Português

Pela 19ª rodada do Campeonato Português, o AVS duelou com o Gil Vicente no Estádio do Clube Desportivo das Aves, nesta segunda-feira, e venceu por 1 a 0, com gol de John Mercado.

Assim, o time escapou da zona de rebaixamento da competição. Agora, a equipe se encontra na 15ª posição, com 18 pontos, um a mais que a Estrela Amadora. Do outro lado, o Gil Vicente ficou estacionado em 11º, com os mesmos 22 somados.